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Повітряний бій 11 листопада: Сили оборони збили 39 російських дронів та дві ракети

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 листопада 2024, 09:53
Повітряний бій 11 листопада: Сили оборони збили 39 російських дронів та дві ракети
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 11 листопада Росія випустила 2 керовані авіаційні ракети та 74 безпілотника по Україні, протиповітряна оборона знищила ракети та 39 дронів.

Джерело: Повітряні сили у соцмережах

Деталі: У ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – РФ.

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Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

безпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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