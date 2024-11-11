Повітряний бій 11 листопада: Сили оборони збили 39 російських дронів та дві ракети
В ніч на 11 листопада Росія випустила 2 керовані авіаційні ракети та 74 безпілотника по Україні, протиповітряна оборона знищила ракети та 39 дронів.
Джерело: Повітряні сили у соцмережах
Деталі: У ніч на 11 листопада (із 20.00 10 листопада) ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – РФ.
Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
30 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.