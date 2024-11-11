Воздушный бой 11 ноября: Силы обороны сбили 39 российских дронов и две ракеты

В ночь на 11 ноября Россия выпустила 2 управляемые авиационные ракеты и 74 беспилотника по Украине, противовоздушная оборона уничтожила ракеты и 39 дронов.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: В ночь на 11 ноября (с 20.00 10 ноября) враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ Запорожской обл., 74-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - РФ.

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По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 3 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.