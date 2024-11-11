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Окупанти засудили вісьмох українських морпіхів нібито за обстріли Маріуполя

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 листопада 2024, 12:01
Окупанти засудили вісьмох українських морпіхів нібито за обстріли Маріуполя
скриншот із відео слідкома РФ

Так званий "Верховний суд" незаконного військового утворення "ДНР" засудив до 17 років ув'язнення 8 українських військових, які нібито обстрілювали Маріуполь.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Деталі: Сепаратисти винесли вирок військовослужбовцям 36-ої окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. 

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Російське слідство заявило, що в період з березня по квітень 2022 року, перебуваючи в місці дислокації в місті Маріуполі, підсудні, "виконуючи злочинні накази вищого керівництва, здійснили множинні постріли з мінометів, що мають високі вражаючі властивості, по газорозподільчій і насосній станціях".

Окупанти заявили, що під час слідства фігуранти визнали свою провину.

Вісьмох українських в’язнів засудили на строки від 15 до 17 років.

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Повідомляють, що покарання вони відбуватимуть у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо: Від початку повномасштабного вторгнення РФ скоцентрувала значні сили для захоплення Маріуполя Донецької області. Загарбники здійснили низку воєнних злочинів проти мирного населення, методично стираючи місто з лиця землі. У середині травня 2022 року, розпочався організований вихід українських захисників з території останнього бастіону захисту – заводу "Азовсталь". Маріуполь опинився в повній окупації.

За даними української влади, у Маріуполі загинули десятки тисяч людей.

війна
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