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Оккупанты осудили восьмерых украинских морпехов якобы за обстрелы Мариуполя

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 12:01
Оккупанты осудили восьмерых украинских морпехов якобы за обстрелы Мариуполя
скриншот с видео следкома РФ

Так называемый "Верховный суд" незаконного военного образования "ДНР" приговорил к 17 годам заключения 8 украинских военных, которые якобы обстреливали Мариуполь.

Источник: Следственный комитет РФ

Детали: Сепаратисты вынесли приговор военнослужащим 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. 

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Российское следствие заявило, что в период с марта по апрель 2022 года, находясь в месте дислокации в городе Мариуполе подсудимые, "выполняя преступные приказы вышестоящего руководства, произвели множественные выстрелы из минометов, имеющих высокие поражающие свойства, по газораспределительной и насосной станциям".

Оккупанты заявили, что в ходе следствия фигуранты признали свою вину.

Восемь украинских заключенных осуждены на сроки от 15 до 17 лет.

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Сообщается, что наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Напомним: С начала полномасштабного вторжения РФ сконцентрировала значительные силы для захвата Мариуполя Донецкой области. Захватчики совершили ряд военных преступлений против мирного населения, методично стирая город с лица земли. В середине мая 2022 года, начался организованный выход украинских защитников с территории последнего бастиона защиты - завода "Азовсталь". Мариуполь оказался в полной оккупации.

По данным украинских властей, в Мариуполе погибли десятки тысяч людей.

война
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