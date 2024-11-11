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Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро

Уляна Кричковська, Ірина БалачукПонеділок, 11 листопада 2024, 12:12
Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
Фото з сайту Міноборони

Міноборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського оборонного відомства

Дослівно Міноборони: "Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерела фінансування – уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів".

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Деталі: Повідомляється, що у цих угодах чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння.

У Міноборони наголосили, що Україна надала Данії "вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам".

За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, за результатами цих угод українські виробники озброєння та техніки (як державні, так і приватні) поставлять Збройним Силам України самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

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У Міноборони додали, що завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, ‎ Україна вже отримала 50 млн євро й за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана"‎ для ЗСУ.

Передісторія:

Даніядопомога Українізброя
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