Украина заключила ряд соглашений с Данией на закупку оружия на 535 млн евро

Минобороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства

Дословно Минобороны: "Документы финализируют договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, которое было подписано в конце сентября в Киеве. Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму примерно 535 млн евро. Источники финансирования – правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов".

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Детали: Сообщается, что в этих соглашениях четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставок вооружения.

В Минобороны отметили, что Украина предоставила Дании "исчерпывающую информацию о производителях, эффективности вооружения, производственных возможности и соответствии антикоррупционным стандартам".

По словам директора Департамента политики закупок Глеба Каневского, по результатам этих соглашений украинские производители вооружения и техники (как государственные, так и частные) поставят Вооруженным Силам Украины самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.

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В Минобороны добавили, что благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро и за эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

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