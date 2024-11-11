Президентка Молдови відреагувала на падіння російських дронів на території країни
Понеділок, 11 листопада 2024, 13:28
Те, що російські безпілотники пролітають над Молдовою, є приводом для занепокоєння, заявила президентка країни Мая Санду, коментуючи нещодавнє падання російських дронів на території країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Moldpres
Пряма мова Санду: "Поки що ці речі не становлять небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт війни біля кордонів і проліт безпілотників над нашим повітряним простором – привід для занепокоєння".
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Деталі: Президентка підкреслила, що необхідно зберігати пильність, а також "придбати необхідні технології, щоб захистити всю країну і зробити так, щоб усі громадяни почувалися в безпеці".
Передісторія:
- У неділю в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.
- Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.
- Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.