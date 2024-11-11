Президентка Молдови відреагувала на падіння російських дронів на території країни

Те, що російські безпілотники пролітають над Молдовою, є приводом для занепокоєння, заявила президентка країни Мая Санду, коментуючи нещодавнє падання російських дронів на території країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Moldpres

Пряма мова Санду: "Поки що ці речі не становлять небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт війни біля кордонів і проліт безпілотників над нашим повітряним простором – привід для занепокоєння".

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Деталі: Президентка підкреслила, що необхідно зберігати пильність, а також "придбати необхідні технології, щоб захистити всю країну і зробити так, щоб усі громадяни почувалися в безпеці".

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