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Президентка Молдови відреагувала на падіння російських дронів на території країни

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 11 листопада 2024, 13:28
Президентка Молдови відреагувала на падіння російських дронів на території країни
Фото з сайту moldpres.md

Те, що російські безпілотники пролітають над Молдовою, є приводом для занепокоєння, заявила президентка країни Мая Санду, коментуючи нещодавнє падання російських дронів на території країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Moldpres  

Пряма мова Санду: "Поки що ці речі не становлять небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт війни біля кордонів і проліт безпілотників над нашим повітряним простором – привід для занепокоєння".

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Деталі: Президентка підкреслила, що необхідно зберігати пильність, а також "придбати необхідні технології, щоб захистити всю країну і зробити так, щоб усі громадяни почувалися в безпеці".

Передісторія:

МолдоваРосіябезпілотники
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