Президент Молдовы отреагировала на падение российских дронов на территории страны 

То, что российские беспилотники пролетают над Молдовой, является поводом для беспокойства, заявила президент страны Майя Санду, комментируя недавнее падение российских дронов на территории страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Moldpres

Прямая речь Санду: "Пока эти вещи не представляют опасности для Республики Молдова, но сам факт войны у границ и пролет беспилотников над нашим воздушным пространством – повод для беспокойства".

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Детали: Президент подчеркнула, что необходимо сохранять бдительность, а также "приобрести необходимые технологии, чтобы защитить всю страну и сделать так, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности".

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