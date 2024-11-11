Президент Молдовы отреагировала на падение российских дронов на территории страны
Понедельник, 11 ноября 2024, 13:28
То, что российские беспилотники пролетают над Молдовой, является поводом для беспокойства, заявила президент страны Майя Санду, комментируя недавнее падение российских дронов на территории страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Moldpres
Прямая речь Санду: "Пока эти вещи не представляют опасности для Республики Молдова, но сам факт войны у границ и пролет беспилотников над нашим воздушным пространством – повод для беспокойства".
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Детали: Президент подчеркнула, что необходимо сохранять бдительность, а также "приобрести необходимые технологии, чтобы защитить всю страну и сделать так, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности".
Предыстория:
- В воскресенье в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.
- Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.
- Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.