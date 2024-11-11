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Прикордонники "накришили" 20 окупантів на Донеччині

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 листопада 2024, 15:41
Прикордонники накришили 20 окупантів на Донеччині
Задвохсочений окупант на зумі. скриншот із відео ДПСУ

Вміле застосування наявного озброєння, зокрема і артилерійських засобів та безпілотників, дозволяє прикордонникам відбивати атаки, завдаючи ворогу великих втрат на ввірених ним напрямках східного фронту.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко здійснив робочу поїздку до бойових підрозділів бригад "Помста" і "Гарт", а також прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал", які тримають свої позиції на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

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Офіцери розповіли про подальші штурмові дії, які продовжує здійснювати противник, а також засоби протидії, які вживаються бійцями ДПСУ.

Як свідчить оприлюднене відео, Дейнеку показали зокрема роботу українських безпілотників та розповіли про втрати ворога внаслідок ефективної роботи пілотів БПЛА та артилерії (в одному з моментів ідеться, що за день прикордонники знищили два десятки російських загарбників, за даними УП – на Краматорському напрямку Донеччини –ред.).

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Також прикордонники неодноразово брали в полон окупантів, один з яких був захоплений днями в Серебрянському лісництві.

На відео полонений розповідає, що зі Свердловської області РФ його перекинули в інженерно-саперну групу з семи десятків осіб, з якої невдовзі залишилося 25.

Окремо під час робочої поїздки очільника ДПСУ йшлося про всебічне забезпечення підрозділів, вирішенню актуальних потреб і розвитку підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у всіх бойових бригадах.

Прикордонна службавійнаДонецька область
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