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Пограничники "накрошили" 20 оккупантов в Донецкой области

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 15:41
Пограничники накрошили 20 оккупантов в Донецкой области
Задвухсоченный оккупант на зуме. скриншот с видео ГПСУ

Умелое применение имеющегося вооружения, в том числе и артиллерийских средств и беспилотников, позволяет пограничникам отражать атаки, нанося врагу большие потери на вверенных им направлениях восточного фронта.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко совершил рабочую поездку в боевые подразделения бригад "Помста" и "Гарт", а также пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал", которые держат свои позиции в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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Офицеры рассказали о дальнейших штурмовых действиях, которые продолжает осуществлять противник, а также мерах противодействия, которые принимаются бойцами ГПСУ.

Как свидетельствует обнародованное видео, Дейнеко показали в частности работу украинских беспилотников и рассказали о потерях врага в результате эффективной работы пилотов БПЛА и артиллерии (в одном из моментов говорится, что за день пограничники уничтожили два десятка российских захватчиков, по данным УП - на Краматорском направлении Донецкой области -ред.).

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Также отмечается, что пограничники неоднократно брали в плен оккупантов, один из которых был захвачен на днях в Серебрянском лесничестве.

На видео пленный рассказывает, что из Свердловской области РФ его перебросили в инженерно-саперную группу из семи десятков человек, из которой вскоре осталось 25.

Отдельно во время рабочей поездки главы ГПСУ речь шла о всестороннем обеспечении подразделений, решению актуальных потребностей и развития подразделений разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) во всех боевых бригадах.

Пограничная службавойнаДонецкая область
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