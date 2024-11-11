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На Ставці із Зеленським вирішили збільшити кількість мобільних груп ППО та суттєво посилити 2 напрямки

Альона Мазуренко Понеділок, 11 листопада 2024, 16:05
На Ставці із Зеленським вирішили збільшити кількість мобільних груп ППО та суттєво посилити 2 напрямки
фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де вирішили посилити ППО і збільшити кількість мобільних вогневих груп для боротьби з російськими дронами.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Провів Ставку. Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ".

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Деталі: Зеленський також заслухав велику детальну доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент також повідомив про рішення головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського.

Повідомляється, що на Курщині захисники продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання.

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На засіданні Ставки заслухали доповідь про комплексну програми проти російських КАБів: "Є перспективні технологічні рішення".

Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.

 

ЗеленськийППОбезпілотники
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