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На Ставке с Зеленским решили увеличить количество мобильных групп ПВО и усилить 2 направления

Алена МазуренкоПонедельник, 11 ноября 2024, 16:05
На Ставке с Зеленским решили увеличить количество мобильных групп ПВО и усилить 2 направления
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где решили усилить ПВО и увеличить количество мобильных огневых групп для борьбы с российскими дронами.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Провел Ставку. Заслушал доклад по дальнейшему усилению ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МВГ".

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Детали: Зеленский также заслушал большой подробный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Президент также сообщил о решении главкома о существенном усилении сложных направлений - Кураховского и Покровского.

Сообщается, что на Курщине защитники продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку.

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На заседании Ставки заслушали доклад о комплексной программе против российских КАБов: "Есть перспективные технологические решения".

Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения.

ЗеленскийПВОбеспилотники
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