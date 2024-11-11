Росіяни вдарили артилерією по Нікополю: загинули дві людини
Понеділок, 11 листопада 2024, 18:04
В наслідок російського артилерійського обстрілу у Нікополі Дніпропетровської області загинули двоє людей і ще двоє перебувають у важкому стані.
Джерело: керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак
Пряма мова: "Трагічну звістку маємо і з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані".
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Деталі: За його словами пошкоджень зазнали медичний заклад, кафе, магазини та автівки.