Росіяни вдарили артилерією по Нікополю: загинули дві людини

В наслідок російського артилерійського обстрілу у Нікополі Дніпропетровської області загинули двоє людей і ще двоє перебувають у важкому стані.

Джерело: керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак

Пряма мова: "Трагічну звістку маємо і з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані".

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Деталі: За його словами пошкоджень зазнали медичний заклад, кафе, магазини та автівки.