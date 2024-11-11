Россияне ударили артиллерией по Никополю: погибли два человека

В результате российского артиллерийского обстрела в Никополе Днепропетровской области погибли два человека и еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Источник: руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Трагическую весть имеем и с Никопольщины. Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пятеро местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии".

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Детали: По его словам повреждения получили медицинское учреждение, кафе, магазины и машины.

Позже Лысак уточнил, что погибла женщина, личность которой сейчас устанавливают. Также погиб 30-летний врач, который в момент обстрела работал в амбулатории.