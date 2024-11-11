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ЗМІ: Росія намагається вплинути на вибори президента Румунії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 11 листопада 2024, 18:19
ЗМІ: Росія намагається вплинути на вибори президента Румунії
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Digi24 дізналося, що Росія намагається вплинути на майбутні президентські вибори в Румунії, які відбудуться наприкінці листопада – на початку грудня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: За інформацією телеканалу, Росія намагається здійснити вплив на румунські вибори "через довірених осіб, через посередників, таких як пов'язані з Росією або фінансовані Росією організації та установи, можливо, включно з кандидатами".

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У публікації стверджується, що у Румунії кожен громадянин Росії "перебуває під постійним моніторингом", а контррозвідка країни відстежує можливі спроби "поставити під сумнів членство Румунії в Європейському Союзі та НАТО".

Додатково на проблему звернули увагу румунські депутати, які закликали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея – наприклад, чи не атакують їхні хакери румунські державні установи.

Серед інших ознак такого впливу Digi24 наводить мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються "отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів", у зв’язку з чим порушила провадження і поліція Румунії.

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Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

Минулого місяця один із кандидатів у президенти Румунії, колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане потрапив у скандал, коли з'ясувалось, що колишній координатор його кампанії має зв'язки з російським пропагандистом і бізнесменом.

Читайте також: Румунія напередодні перезавантаження: чи вплинуть подвійні вибори у сусідів на відносини з Україною.

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