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СМИ: Россия пытается повлиять на выборы президента Румынии

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 18:19
СМИ: Россия пытается повлиять на выборы президента Румынии
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Digi24 узнало, что Россия пытается повлиять на предстоящие президентские выборы в Румынии, которые состоятся в конце ноября - начале декабря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: По информации телеканала, Россия пытается оказать влияние на румынские выборы "через доверенных лиц, через посредников, таких как связанные с Россией или финансируемые Россией организации и учреждения, возможно, включая кандидатов".

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В публикации утверждается, что в Румынии каждый гражданин России "находится под постоянным мониторингом", а контрразведка страны отслеживает возможные попытки "поставить под сомнение членство Румынии в Европейском Союзе и НАТО".

Дополнительно на проблему обратили внимание румынские депутаты, которые призвали проверить, не вмешиваются ли в выборы такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея – например, не атакуют ли их хакеры румынские государственные учреждения.

Среди других признаков такого влияния Digi24 приводит сети ботов и троллей в соцсетях, которые пытаются "получить нелегитимный контент для продвижения определенных кандидатов", в связи с чем возбудила производство и полиция Румынии.

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Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

В прошлом месяце один из кандидатов в президенты Румынии, бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ попал в скандал, когда выяснилось, что бывший координатор его кампании имеет связи с российским пропагандистом и бизнесменом.

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