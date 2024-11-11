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Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, поранили підлітка

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 18:52
Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, поранили підлітка
Фото - Вадим Філашкін

Російська армія обстріляла 11 листопада село Біленьке в Краматорській громаді на Донеччині, поранили 16-річного хлопця.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Біленькому Краматорської громади поранено підлітка. Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері  – встановлено 4 місця влучання.

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Поранення отримав 16-річний хлопець, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт".

обстрілдітиДонецька область
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