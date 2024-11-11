Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, поранили підлітка
Понеділок, 11 листопада 2024, 18:52
Російська армія обстріляла 11 листопада село Біленьке в Краматорській громаді на Донеччині, поранили 16-річного хлопця.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "У Біленькому Краматорської громади поранено підлітка. Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері – встановлено 4 місця влучання.
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Поранення отримав 16-річний хлопець, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт".