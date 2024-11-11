Россияне обстреляли Краматорскую громаду в Донецкой области, ранили подростка
Понедельник, 11 ноября 2024, 18:52
Российская армия обстреляла 11 ноября село Беленькое в Краматорской громаде в Донецкой области, ранили 16-летнего парня.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "В Беленьком Краматорской громады ранен подросток. Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено 4 места попадания.
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Ранения получил 16-летний парень, повреждены частные дома, админздание, инфраструктурный объект".