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Россияне обстреляли Краматорскую громаду в Донецкой области, ранили подростка

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 ноября 2024, 18:52
Россияне обстреляли Краматорскую громаду в Донецкой области, ранили подростка
Фото - Вадим Филашкин

Российская армия обстреляла 11 ноября село Беленькое в Краматорской громаде в Донецкой области, ранили 16-летнего парня.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Беленьком Краматорской громады ранен подросток. Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено 4 места попадания.

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Ранения получил 16-летний парень, повреждены частные дома, админздание, инфраструктурный объект".

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