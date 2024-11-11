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Росіяни вдарили дроном по автівці в Запорізькій області, постраждали двоє людей

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 19:46
Росіяни вдарили дроном по автівці в Запорізькій області, постраждали двоє людей
Фото ілюстративне - Getty Imges

Російська армія 11 листопада влучили дроном в автівку в селі Приморське Василівського району на Запоріжжі, поранені двоє людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Ворог поцілив у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району".

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Деталі: 71-річна жінка і 30-річний чоловік, які проживають у будинку, отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

Запорізька областьвійна
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