Россияне ударили дроном по машине в Запорожской области, пострадали два человека

Российская армия 11 ноября попала дроном в машину в селе Приморское Васильевского района в Запорожье, ранены два человека.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Враг попал в авто, которое стояло во дворе частного дома в селе Приморское Васильевского района".

Реклама:

Детали: 71-летняя женщина и 30-летний мужчина, проживающие в доме, получили ранения. Их доставили в больницу.