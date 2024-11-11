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Зеленський: На Курщині наші хлопці стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 20:03
Зеленський: На Курщині наші хлопці стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта
ілюстративне фото - росзмі

На Курському напрямку Сили оборони України стримують 50 тисяч російських солдатів, які завдяки цьому не воюють на території України.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського 11 листопада

Деталі: Глава держави заслухав детальну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, передусім на Курахівському напрямку, та щодо Курщини.

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Пряма мова: "Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях".

Курська область бойові дії
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