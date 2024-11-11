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Зеленский: На Курщине наши ребята сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 ноября 2024, 20:03
Зеленский: На Курщине наши ребята сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта
иллюстративное фото - россми

На Курском направлении Силы обороны Украины сдерживают 50 тысяч российских солдат, которые благодаря этому не воюют на территории Украины.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского 11 ноября

Детали: Глава государства заслушал подробный доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, прежде всего на Кураховском направлении, и по Курщине.

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Прямая речь: "Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях".

Курская область боевые действия
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