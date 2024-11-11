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ЗМІ: Після інциденту з російськими дронами Молдова викликала посла РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 11 листопада 2024, 20:17
ЗМІ: Після інциденту з російськими дронами Молдова викликала посла РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Після падіння двох російських безпілотників на території Молдови МЗС країни викликало новопризначеного посла РФ Олега Озерова для обговорення інциденту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IPN

Деталі: За інформацією IPN, Озерова чекають в молдовському МЗС для вручення ноти протесту у зв'язку з втручанням у вибори в Молдові і падінням двох російських безпілотників у неділю, 10 листопада.

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Олег Озеров був призначений послом Росії в Молдові у вересні. Його попередник Олег Васнєцов обіймав цю посаду з 2018 року.

Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

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Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.

МолдоваРосіябезпілотники
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