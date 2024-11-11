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СМИ: После инцидента с российскими дронами Молдова вызвала посла РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 20:17
СМИ: После инцидента с российскими дронами Молдова вызвала посла РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

После падения двух российских беспилотников на территории Молдовы МИД страны вызвал новоназначенного посла РФ Олега Озерова для обсуждения инцидента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на IPN

Детали: По информации IPN, Озерова ждут в молдавском МИД для вручения ноты протеста в связи с вмешательством в выборы в Молдове и падением двух российских беспилотников в воскресенье, 10 ноября.

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Олег Озеров был назначен послом России в Молдове в сентябре. Его предшественник Олег Васнецов занимал эту должность с 2018 года.

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

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Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

МолдоваРосcиябеспилотники
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