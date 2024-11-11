Сили оборони півдня: Армія РФ "з дня на день" може штурмувати на Запорізькому напрямку

Російські війська найближчим часом можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області.

Джерело: коментар речника Сил оборони півдня Владислава Волошина виданню Sky News

Деталі: За словами Волошина, російських військ на цьому напрямку значно більше, ніж українських. Утім наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.

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Пряма мова: "Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це може статися з дня на день".