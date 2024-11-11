Силы обороны юга: Армия РФ "со дня на день" может штурмовать на Запорожском направлении

Российские войска в ближайшее время могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области.

Источник: комментарий представителя Сил обороны юга Владислава Волошина изданию Sky News

Детали: По словам Волошина, российских войск на этом направлении значительно больше, чем украинских. Впрочем, пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян, или отдельные штурмы.

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Прямая речь: "Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это может произойти со дня на день".