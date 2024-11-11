Умєров розповів делегації ЄС про можливості українського виробництва БПЛА

Під час зустрічі у Києві з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем міністр оборони України Рустем Умєров розповів про можливості українського виробництва безпілотників.

Джерело: міністр оборони України Рустем Умєров

Пряма мова: "Розповів делегації ЄС про можливості українського виробництва безпілотників, яке наразі оцінюється в 11 млрд доларів. З них близько 3 млрд доларів ми можемо вкласти самостійно, однак для максимального розвитку нашого потенціалу потрібна фінансова підтримка партнерів".

Реклама:

Деталі: Також Умеров висловив подяку ЄС за підтримку та висловив надію, що значна частина наступного траншу від заморожених російських активів буде спрямована саме на зміцнення нашого оборонно-промислового комплексу.