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Умеров рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства БПЛА

Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 22:03
Умеров рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства БПЛА
фото: Facebook/ Рустем Умеров

Во время встречи в Киеве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о возможностях украинского производства беспилотников.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров

Прямая речь: "Рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства беспилотников, которое сейчас оценивается в 11 млрд долларов. Из них около 3 млрд долларов мы можем вложить самостоятельно, однако для максимального развития нашего потенциала нужна финансовая поддержка партнеров".

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Детали: Также Умеров выразил благодарность ЕС за поддержку и выразил надежду, что значительная часть следующего транша от замороженных российских активов будет направлена именно на укрепление нашего оборонно-промышленного комплекса.

ЕСУмеров Рустем
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