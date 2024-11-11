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Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 22:26
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 11 листопада завдали ударів по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними Терехова, удари прийшлися по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. Попередньо удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е".

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Згодом Терехов повідомив, що в Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб.

Харківвійнаракетний удар
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