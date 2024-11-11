Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 ноября 2024, 22:26
Оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 11 ноября нанесли удары по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным Терехова, удары пришлись по двум районам города – Холодногорскому и Новобаварскому. Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".

Реклама:

Впоследствии Терехов сообщил, что в Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова. На месте работают специалисты соответствующих служб.

Харьковвойнаракетный удар
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС

Фото, обновленоРоссия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 10 человек погибли, десятки ранены

фото"Выбивал" 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата

В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Графики отключения света в Киеве и области могут отменить в ближайшие дни – эксперт

Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники

Все новости...
Харьков
Россияне атаковали Харьков
Россияне попали УАБом возле многоэтажки в Харькове
Россияне атаковали Харьков КАБами: попали в одну из самых загруженных городских трасс
Последние новости
17:40
В Украине дешевеют овощи, в частности картофель, а фрукты - преимущественно дорожают
17:37
баскетбол"Киев-Баскет" переписывает историю, "Днепр" продолжает выигрывать. 10 главных новостей недели в Суперлиге
17:30
В Украине меняют правила открытия международных автобусных перевозок
17:25
Увольнения и выговоры: чем закончился языковой скандал в Ивано-Франковском медицинском вузе
17:23
Шмыгаль отчитался о ликвидации последствий атаки РФ на энергетику: где самая сложная ситуация
17:21
В Белом доме уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ATACMS по России
17:15
Россияне ударили артиллерией по Константиновке и убили двух гражданских
16:38
БЭБ нашло в Одессе поддельные электроинструменты на почти 15 миллионов
16:36
Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады
16:34
За день в соцсети Bluesky зарегистрировались 1 млн пользователей
Все новости...
Реклама:
Реклама: