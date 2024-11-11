Оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова

Российские войска 11 ноября нанесли удары по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным Терехова, удары пришлись по двум районам города – Холодногорскому и Новобаварскому. Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".

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Впоследствии Терехов сообщил, что в Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова. На месте работают специалисты соответствующих служб.