Російські війська запустили ударні БпЛА з кількох напрямків

Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:00 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запоріжжя.

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О 21:34 стало відомо про групу ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 22:02 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Запорізької області північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського та групу "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.

О 22:04 з'явилась група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

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Станом на 22:35 відомо про:

групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ;

кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини;

група "Шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід;

нову групу БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину;

кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину;

ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

О 23:14 стало відомо про БпЛА: