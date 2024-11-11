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Російські війська запустили ударні БпЛА з кількох напрямків

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 22:53
Російські війська запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
Мобільне ППО. Фото - 108 окрема бригада сил ТРО

Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:00 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запоріжжя.

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О 21:34 стало відомо про групу ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 22:02 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Запорізької області північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського та групу "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.

О 22:04 з'явилась група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

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Станом на 22:35 відомо про: 

  • групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ;
  • кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини;
  • група "Шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід;
  • нову групу БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину;
  • кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину;
  • ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

О 23:14 стало відомо про БпЛА:

  • на сході Миколаївщини на північ;
  • на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький;
  • на півночі Запорізької області на Запоріжжя;
  • в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку;
  • з Донеччини на Дніпропетровщину;
  • на заході Харківщини курсом на Полтавщину;
  • на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину;
  • на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину;
  • ворожий дрон північніше Житомира на захід.

повітряна тривогабезпілотникивійна
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