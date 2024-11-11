Російські війська запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
Понеділок, 11 листопада 2024, 22:53
Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 21:00 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запоріжжя.
Реклама:
О 21:34 стало відомо про групу ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
О 22:02 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Запорізької області північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського та групу "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.
О 22:04 з'явилась група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
РЕКЛАМА:
Станом на 22:35 відомо про:
- групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ;
- кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини;
- група "Шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід;
- нову групу БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину;
- кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину;
- ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.
О 23:14 стало відомо про БпЛА:
- на сході Миколаївщини на північ;
- на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький;
- на півночі Запорізької області на Запоріжжя;
- в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку;
- з Донеччини на Дніпропетровщину;
- на заході Харківщини курсом на Полтавщину;
- на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину;
- на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину;
- ворожий дрон північніше Житомира на захід.