Российские войска с вечера атакуют Украину ударными БпЛА с вечера

Российская армия вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:00 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Запорожья.

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В 21:34 стало известно о группе вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

В 22:02 военные сообщили о группе вражеских БпЛА с севера Запорожской области северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского и группу "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.

В 22:04 появилась группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

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По состоянию на 22:35 известно о:

группе "Шахедов" на востоке Николаевской области курсом на север;

несколько групп БпЛА на Днепропетровщине движутся вдоль Днепра в направлении Полтавщины/Кировоградщины;

группа "Шахедов" на юге Харьковщины курсом на северо-запад;

новую группу БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину;

несколько новых групп вражеских БпЛА из Курской области РФ на Сумщину;

вражеский дрон из Киевской области на Житомирщину.

В 23:14 стало известно о БПЛА:

на востоке Николаевщины на север;

на севере Николаевщины/юге Кировоградщины на Кропивницкий;

на севере Запорожской области на Запорожье;

в районе Днепра, на севере Днепропетровщины, юге Полтавщины, на границе Полтавщины, Кировоградщины, Черкасщины движутся вдоль Днепра, в северо-западном направлении;

из Донецкой области на Днепропетровскую;

на западе Харьковщины курсом на Полтавщину;

на западе Сумщины курсом на Черниговщину/Полтавщину;

на юге Сумщины курсом на Полтавщину/Харьковщину;

вражеский дрон севернее Житомира на запад.

В ночь на 12 ноября, в частности в 00:24, Воздушные силы обновили данные о движении вражеских дронов по территории Украины, сообщив, что:

группы "Шахедов" на Днепропетровщине, Кировоградщине, Полтавщине. Черкасской, Киевской области движутся вдоль Днепра в направлении Киева;

на западе Харьковщины курсом на Днепропетровщину;

несколько групп "шахедов" на западе Сумщины курсом на Черниговщину;

несколько групп "шахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

новые "Шахеды" из Курской обл., рф на Сумщину;

на юге Черниговщины на Киевщину;

"Шахед" с севера Черниговской области через Беларусь в направлении Припяти на севере Киевщины.

В 1:11 ПС сообщили, что атака "Шахедов" продолжается.

Дословно: "Новые группы БпЛА залетают из Курской и Белгородской областей РФ на Сумщину далее на Полтавщину, Черниговщину, Киевщину.

3:13: "Шахеды" на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине. Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях".

6:35: "Несколько групп "Шахедов" на севере и юге Полтавщины курсом на юго-запад.

"Шахед" в центре Черкасской области курсом на Киевщину.

БпЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.

Дроны на северо-востоке Запорожской области курсом на Запорожье".