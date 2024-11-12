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Російські війська з вечора атакують Україну ударними БпЛА

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Вівторок, 12 листопада 2024, 06:36
Російські війська з вечора атакують Україну ударними БпЛА
Мобільне ППО. Фото - 108 окрема бригада сил ТРО

Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:00 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запоріжжя.

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О 21:34 стало відомо про групу ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 22:02 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Запорізької області північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського та групу "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.

О 22:04 з'явилась група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

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Станом на 22:35 відомо про: 

  • групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ;
  • кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини;
  • група "Шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід;
  • нову групу БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину;
  • кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину;
  • ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

О 23:14 стало відомо про БпЛА:

  • на сході Миколаївщини на північ;
  • на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький;
  • на півночі Запорізької області на Запоріжжя;
  • в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку;
  • з Донеччини на Дніпропетровщину;
  • на заході Харківщини курсом на Полтавщину;
  • на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину;
  • на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину;
  • ворожий дрон північніше Житомира на захід.

У ніч проти 12 листопада, зокрема о 00:24, Повітряні сили оновили дані про рух ворожих дронів територією України, повідомивши, що:

  • групи "Шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині  рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва;
  • на заході Харківщини  курсом на Дніпропетровщину;
  • кілька груп "шахедів" на заході Сумщини  курсом на Чернігівщину;
  • кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини  курсом на Полтавщину;
  • нові "шахеди" з Курської обл., рф  на Сумщину;
  • на півдні Чернігівщини  на Київщину;
  • "Шахед" з півночі Чернігівської області  через Білорусь  у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.

О 1:11 ПС повідомили, що атака "Шахедів" триває.

Дослівно: "Нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

3:13: "Шахеди" на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині. Черкащині, Дніпропетровщині та Херсонщині".

6:35: "Кілька груп "Шахедів" на на півночі та півдні Полтавщини курсом на південний захід.

"Шахед" у центрі Черкащини курсом на Київщину.

БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

Дрони на північному сході Запорізької області курсом на Запоріжжя".

повітряна тривогабезпілотникивійна
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