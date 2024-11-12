Російські війська з вечора атакують Україну ударними БпЛА
Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 21:00 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запоріжжя.
О 21:34 стало відомо про групу ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
О 22:02 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Запорізької області північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського та групу "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.
О 22:04 з'явилась група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
Станом на 22:35 відомо про:
- групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ;
- кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини;
- група "Шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід;
- нову групу БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину;
- кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину;
- ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.
О 23:14 стало відомо про БпЛА:
- на сході Миколаївщини на північ;
- на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький;
- на півночі Запорізької області на Запоріжжя;
- в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку;
- з Донеччини на Дніпропетровщину;
- на заході Харківщини курсом на Полтавщину;
- на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину;
- на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину;
- ворожий дрон північніше Житомира на захід.
У ніч проти 12 листопада, зокрема о 00:24, Повітряні сили оновили дані про рух ворожих дронів територією України, повідомивши, що:
- групи "Шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва;
- на заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину;
- кілька груп "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
- кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- нові "шахеди" з Курської обл., рф на Сумщину;
- на півдні Чернігівщини на Київщину;
- "Шахед" з півночі Чернігівської області через Білорусь у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.
О 1:11 ПС повідомили, що атака "Шахедів" триває.
Дослівно: "Нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.
3:13:
Кілька груп "Шахедів" на на півночі та півдні Полтавщини курсом на південний захід.
"Шахед" у центрі Черкащини курсом на Київщину.
БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
Дрони на північному сході Запорізької області курсом на Запоріжжя".