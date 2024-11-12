Російські війська з вечора атакують Україну ударними БпЛА

Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:00 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запоріжжя.

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О 21:34 стало відомо про групу ворожих БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 22:02 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Запорізької області північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського та групу "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей курсом на Харківщину.

О 22:04 з'явилась група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

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Станом на 22:35 відомо про:

групу "Шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ;

кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини;

група "Шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід;

нову групу БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину;

кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину;

ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

О 23:14 стало відомо про БпЛА:

на сході Миколаївщини на північ;

на півночі Миколаївщини/півдні Кіровоградщини на Кропивницький;

на півночі Запорізької області на Запоріжжя;

в районі Дніпра, на півночі Дніпропетровщини, півдні Полтавщини, на межі Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини рухаються вздовж Дніпра, у північно-західному напрямку;

з Донеччини на Дніпропетровщину;

на заході Харківщини курсом на Полтавщину;

на заході Сумщини курсом на Чернігівщину/Полтавщину;

на півдні Сумщини курсом на Полтавщину/Харківщину;

ворожий дрон північніше Житомира на захід.

У ніч проти 12 листопада, зокрема о 00:24, Повітряні сили оновили дані про рух ворожих дронів територією України, повідомивши, що:

групи "Шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва;

на заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину;

кілька груп "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

нові "шахеди" з Курської обл., рф на Сумщину;

на півдні Чернігівщини на Київщину;

"Шахед" з півночі Чернігівської області через Білорусь у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.

О 1:11 ПС повідомили, що атака "Шахедів" триває.

Дослівно: "Нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

3:13: "Шахеди" на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині. Черкащині, Дніпропетровщині та Херсонщині".

6:35: "Кілька груп "Шахедів" на на півночі та півдні Полтавщини курсом на південний захід.

"Шахед" у центрі Черкащини курсом на Київщину.

БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

Дрони на північному сході Запорізької області курсом на Запоріжжя".