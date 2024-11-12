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Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку Курської області – DeepState

Ольга Глущенко Вівторок, 12 листопада 2024, 01:14
Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку Курської області – DeepState
карта DeepState

За даними аналітиків DeepState, в понеділок Сили оборони відбили 5 ворожих накатів на Новоіванівку в Курській області РФ.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці.

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В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ.

Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ".

Деталі: У повідомленні DeepState зазначається, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.

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Також ідеться про те, що під час бойових зіткнень кількість вбитих і поранених росіян може сягати до 300 осіб.

Курська область Збройні силивійна
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