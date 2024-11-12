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Силы обороны отбили 5 российских атак на Новоивановку Курской области – DeepState

Ольга ГлущенкоВторник, 12 ноября 2024, 01:14
Силы обороны отбили 5 российских атак на Новоивановку Курской области – DeepState
карта DeepState

По данным аналитиков DeepState, в понедельник Силы обороны отбили 5 вражеских накатов на Новоивановку в Курской области РФ.

Источник DeepState

Дословно: "Чрезвычайно тяжелый день был у села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности.

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В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ.

Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ".

Детали В сообщении DeepState отмечается, что украинские защитники уничтожили не менее 18 ВВТ из 29.

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Также говорится о том, что во время боевых столкновений количество убитых и раненых россиян может достигать до 300 человек.

Курская область Вооруженные силывойна
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