Окупанти вдарили по Запорізькій області: є руйнування, з понівеченого будинку врятували 2 людей

У ніч проти 12 листопада російські війська завдали авіаударів по житловій забудові у Василівському та Запорізькому районах Запорізької області: є руйнування, в одному з будинків були заблоковані люди.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, внаслідок цих ударів у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.

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Очільник ОВА додав, що масштаби руйнувань з’ясовуються.

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що рятувальники звільнили людей, які були заблоковані в понівеченій російським авіаударом багатоповерхівці в Степногірську.



"На щастя, допомога медиків не знадобилася", – підсумував голова ОВА.