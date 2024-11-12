Окупанти вдарили по Запорізькій області: є руйнування, з понівеченого будинку врятували 2 людей
Вівторок, 12 листопада 2024, 08:50
У ніч проти 12 листопада російські війська завдали авіаударів по житловій забудові у Василівському та Запорізькому районах Запорізької області: є руйнування, в одному з будинків були заблоковані люди.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За словами Федорова, внаслідок цих ударів у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.
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Очільник ОВА додав, що масштаби руйнувань з’ясовуються.
Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що рятувальники звільнили людей, які були заблоковані в понівеченій російським авіаударом багатоповерхівці в Степногірську.
"На щастя, допомога медиків не знадобилася", – підсумував голова ОВА.