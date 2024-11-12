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Оккупанты ударили по Запорожской области: есть разрушения, из поврежденного дома спасли 2 человек

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 12 ноября 2024, 08:50
Оккупанты ударили по Запорожской области: есть разрушения, из поврежденного дома спасли 2 человек
разрушения в Запорожской области из-за атак россиян, иллюстративное фото ОВА

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли авиаудары по жилой застройке в Васильевском и Запорожском районах Запорожской области: есть разрушения, в одном из домов были заблокированы люди.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали По словам Федорова, в результате этих ударов в многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.

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Глава ОВА добавил, что масштабы разрушений выясняются.

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что спасатели освободили людей, которые были заблокированы в поврежденной российским авиаударом многоэтажке в Степногорске.

"К счастью, помощь медиков не понадобилась", – подытожил глава ОВА.

Запорожская областьвойнаРосcия
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