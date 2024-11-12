ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів за добу
Вівторок, 12 листопада 2024, 07:53
Сили оборони за минулу добу знешкодили рекордну кількість російських окупантів – 1 950 та бойових броньованих машин ворога – 81.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 712 610 (+1 950) осіб,
- танків – 9 276 (+23) од,
- бойових броньованих машин – 18 847 (+81) од,
- артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
- РСЗВ – 1 249 (+4) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61) од,
- крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
- спеціальної техніки – 3 626 (+6) од.
Дані уточнюються.