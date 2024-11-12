Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів за добу

Ірина БалачукВівторок, 12 листопада 2024, 07:53
ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили рекордну кількість російських окупантів – 1 950 та бойових броньованих машин ворога – 81.  

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 712 610 (+1 950) осіб,
  • танків – 9 276 (+23) од,
  • бойових броньованих машин – 18 847 (+81) од,
  • артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
  • РСЗВ – 1 249 (+4) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61) од,
  • крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
  • спеціальної техніки – 3 626 (+6) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

Фото, Оновлено Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені

фото"Вибивав" 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата

У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Графіки відключення світла у Києві та області можуть скасувати найближчими днями – експерт

Зеленський представить внутрішній План стійкості у ВРУ – джерела

Усі новини...
Росія
Опитування: 32% українців готові до територіальних поступок РФ заради миру, 58% – проти
Окупанти вдарили по Запорізькій області: є руйнування, з понівеченого будинку врятували 2 людей
Німецькі літаки підняли в повітря для супроводу російського розвідувального літака
Останні новини
17:42
Ракетна небезпека: по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
17:40
В Україні дешевшають овочі, зокрема картопля, а фрукти – переважно дорожчають
17:37
баскетбол"Київ-Баскет" переписує історію, "Дніпро" продовжує перемагати. Головні новини Суперліги
17:30
В Україні змінюють правила відкриття міжнародних автобусних перевезень
17:25
Звільнення і догани: чим закінчився мовний скандал в Івано-Франківському медичному виші
17:23
Шмигаль відзвітував про ліквідацію наслідків атаки РФ на енергетику: де найскладніша ситуація
17:21
У Білому домі ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ATACMS по Росії
17:15
Росіяни вдарили артилерією по Костянтинівці і вбили двох цивільних
16:38
БЕБ знайшло в Одесі підроблені електроінструменти на майже 15 мільйонів
16:36
Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади
Усі новини...
Реклама:
Реклама: