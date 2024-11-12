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ВСУ отминусовали рекордное количество оккупантов за сутки

Ирина БалачукВторник, 12 ноября 2024, 07:53
ВСУ отминусовали рекордное количество оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили рекордное количество российских оккупантов – 1 950 и боевых бронированных машин врага – 81. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 712 610 (+1 950) человек,
  • танков – 9 276 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 847 (+81) ед,
  • артиллерийских систем – 20 352 (+38) ед,
  • РСЗО – 1 249 (+4) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 737 (+61) ед,
  • крылатых ракет – 2 636 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 870 (+68) ед,
  • специальной техники – 3 626 (+6) ед.

Данные уточняются.

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