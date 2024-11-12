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Опитування: Третина українців готові до територіальних поступок РФ заради миру

Станіслав ПогоріловВівторок, 12 листопада 2024, 11:18
Опитування: Третина українців готові до територіальних поступок РФ заради миру
Фото: Getty Images

За даними соціологічного опитування, станом на жовтень до 32% зросла частка українців, готових до територіальних поступок Росії для досягнення мирних домовленостей, у той же час 58% громадян України виступають проти жодних поступок територій РФ.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у вересні-жовтні 2024 року

Деталі: Згідно з опитуванням, після травня 2023 року простежувалось поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок РФ. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, а у травні 2024 року – до 32%.

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Соціологи зазначають, що між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, тобто наразі 32% громадян готові до територіальних поступок РФ.

 

Водночас частка тих, хто виступає проти жодних територіальних поступок, відповідно, знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%.

Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців, або 58% виступали проти жодних територіальних поступок.

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За даними опитування, серед тих, хто погоджується терпіти війну декілька місяців-пів року, 59% готові до територіальних поступок, серед тих, хто готовий терпіти 1 рік – 43%, а серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – 21%. Водночас з 34% до 69% зростає частка тих, хто категорично проти жодних поступок.

Ті, хто вірить у "безмежний" запас ресурсів Росії більшою мірою готові до територіальних поступок – 48% проти 44%, які все одно категорично проти. На противагу цьому серед тих, хто вважає, що Росія все-таки вичерпує ресурси, лише 18% готові до територіальних поступок, а 72% виступають категорично проти жодних поступок.

 

Найвища готовність до поступок, згідно з опитуванням, серед тих, хто і не довіряють президенту, і вважають, що Захід хоче несправедливого миру від України (56% готові до поступок, 38% категорично проти).

Якщо ж у респондента "мішані" погляди (не довіряють президенту, але вірять у підтримку Заходу, або навпаки), то готовність до поступок уже стає нижчою і більше половини виступають категорично проти поступок.

Водночас найменше готові до поступок ті, хто зберігають і довіру президенту, і довіру Заходу. Серед них 69% категорично проти поступок (проти 24%, які готові до територіальних поступок).

 

Довідково: Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС "Омнібус" було проведене упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Всього було опитано 2004 респонденти, які на момент опитування проживали на території України.

За умов війни крім формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

опитуванняРосіяУкраїна
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