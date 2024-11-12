Опрос: Треть украинцев готовы к территориальным уступкам РФ ради мира

По данным социологического опроса, по состоянию на октябрь до 32% выросла доля украинцев, готовых к территориальным уступкам России для достижения мирных договоренностей, в то же время 58% граждан Украины выступают против каких-либо уступок территорий РФ.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в сентябре-октябре 2024 года

Детали: Согласно опросу, после мая 2023 года прослеживался постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам РФ. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, а в мае 2024 года - до 32%.

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Социологи отмечают, что между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то есть сейчас 32% граждан готовы к территориальным уступкам РФ.

В то же время доля тех, кто выступает против никаких территориальных уступок, соответственно, снижалась до мая 2024 года и достигла 55%.

По состоянию на начало октября 2024 года, несмотря на все сложные обстоятельства, большинство украинцев, или 58% выступали против никаких территориальных уступок.

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По данным опроса, среди тех, кто соглашается терпеть войну несколько месяцев-полугода, 59% готовы к территориальным уступкам, среди тех, кто готов терпеть 1 год - 43%, а среди тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - 21%. В то же время с 34% до 69% растет доля тех, кто категорически против никаких уступок.

Те, кто верит в "безграничный" запас ресурсов России в большей степени готовы к территориальным уступкам - 48% против 44%, которые все равно категорически против. В противоположность этому среди тех, кто считает, что Россия все-таки исчерпывает ресурсы, только 18% готовы к территориальным уступкам, а 72% выступают категорически против никаких уступок.

Самая высокая готовность к уступкам, согласно опросу, среди тех, кто и не доверяют президенту, и считают, что Запад хочет несправедливого мира от Украины (56% готовы к уступкам, 38% категорически против).

Если же у респондента "смешанные" взгляды (не доверяют президенту, но верят в поддержку Запада, или наоборот), то готовность к уступкам уже становится ниже и более половины выступают категорически против уступок.

В то же время меньше всего готовы к уступкам те, кто сохраняют и доверие президенту, и доверие Западу. Среди них 69% категорически против уступок (против 24%, которые готовы к территориальным уступкам).

Справка: Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС "Омнибус" был проведен в течение 20 сентября - 3 октября 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Всего было опрошено 2004 респондента, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

В условиях войны кроме формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.