Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

На Донеччині внаслідок російського авіаудару поранено 16-річного підлітка

Анастасія ПроцВівторок, 12 листопада 2024, 13:20
На Донеччині внаслідок російського авіаудару поранено 16-річного підлітка
фото: ДСНС

Армія РФ атакувала селище Біленьке Донецької області, внаслідок атаки поранено 16-річного підлітка.

Джерело: ДСНС 

Дослівно: "16-річного підлітка поранено на Донеччині, внаслідок авіаудару по селищу Біленьке.

Реклама:
 
фото: ДСНС

За різними адресами виникло три пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння приватного житлового будинку, 3 господарчих споруд й автомобіля, загальною площею 470 кв.м".

 
ФОТО: ДСНС

Деталі: Зазначається, що також окупанти пошкодили приватні будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Донецька областьобстріл
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
Донецька область
Пошкодження дамби Курахівського водосховища: вода продовжує прибувати, але підтоплень поки немає
Росіяни використовують захоплення Вугледара для подальшого наступу – ISW
Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, поранили підлітка
Останні новини
04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
04:06
Так званий "президент" Абхазії подав у відставку
03:48
Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів
03:36
Легендарний лижник може пропустити відкриття сезону в Норвегії
03:20
У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW
03:08
Ламбрідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: