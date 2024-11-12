На Донеччині внаслідок російського авіаудару поранено 16-річного підлітка
Вівторок, 12 листопада 2024, 13:20
Армія РФ атакувала селище Біленьке Донецької області, внаслідок атаки поранено 16-річного підлітка.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "16-річного підлітка поранено на Донеччині, внаслідок авіаудару по селищу Біленьке.
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За різними адресами виникло три пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння приватного житлового будинку, 3 господарчих споруд й автомобіля, загальною площею 470 кв.м".
Деталі: Зазначається, що також окупанти пошкодили приватні будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.