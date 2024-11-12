В Донецкой области в результате российского авиаудара ранен 16-летний подросток

Армия РФ атаковала поселок Беленькое Донецкой области, в результате атаки ранен 16-летний подросток.

Источник: ГСЧС

Дословно: "16-летний подросток ранен в Донецкой области, в результате авиаудара по поселку Беленькое.

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фото: ГСЧС

По разным адресам возникло три пожара. Спасатели ликвидировали возгорание частного жилого дома, 3 хозяйственных построек и автомобиля, общей площадью 470 кв.м".

фото: ГСЧС

Детали: Отмечается, что также оккупанты повредили частные дома, админздание и инфраструктурный объект.