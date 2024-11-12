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Без голосів проросійських нардепів Рада не змогла би ухвалити понад 860 рішень – ЧЕСНО

Ірина БалачукВівторок, 12 листопада 2024, 14:05
Без голосів проросійських нардепів Рада не змогла би ухвалити понад 860 рішень – ЧЕСНО
Фото з Facebook Верховної Ради

Рух "ЧЕСНО" проаналізував роботу Верховної Ради і дійшов висновку, що після заборони діяльності партії "Опозиційна платформа – За життя" проросійські нардепи стали частіше голосувати "за", а не "проти", як було раніше, – зокрема, вони дали критичні голоси для ухвалення понад 860 рішень.

Джерело: "ЧЕСНО"

Деталі: Рух нагадує, що до повномасштабного вторгнення ОПЗЖ мала найнижчий рівень участі в голосуваннях, але після заборони діяльності партії на території України у 2022 році ситуація змінилась.

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Дослівно "ЧЕСНО": "Депутати ОПЗЖ майже одразу утворили депутатські групи "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", які почали систематично голосувати "за". Перша депутатська група має середній відсоток голосувань "за" – 40%, а друга – 45%. Тоді як ОПЗЖ свого часу голосувала "за" лише у 29% випадків".

Деталі: Рух вважає, що причиною голосувань "в унісон з більшістю" може бути страх нардепів отримати судові провадження, або бажання демонструвати свою потрібність та залишитись у політичній системі й надалі.

"ЧЕСНО" нагадує, що пропри те, що "Слуга народу" і досі формально має 233 нардепи у фракції, які можуть забезпечити самостійне ухвалення рішень, але оскільки 100% присутності членів фракції немає, то наразі "слуги" усе частіше заручаються підтримкою колишніх членів ОПЗЖ.

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"Загалом було 861 голосування, яке б не набрало 226 голосів "за" без участі ОПЗЖ. Серед таких зокрема голосування за постанову про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради 9 скликання в умовах дії воєнного стану. Ця постанова набрала 226 "за", з яких 14 вирішальних голосів дали саме колишні члени ОПЗЖ. Підтримана ініціатива дозволила припинити пряму трансляцію засідань ВР на телеканалі "Рада" з міркувань безпеки", – йдеться в матеріалі.

Також члени "Відновлення України" та "Платформи за життя та мир" дали 20 з загалом 228 голосів за скандальний містобудівний законопроєкт №5655 авторства голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.  

Крім того, нардепи від колишньої ОПЗЖ дали критично важливі голоси за ухвалення рішення про новий відбір суддів до КСУ, щодо якого Єврокомісія наполягала на врахуванні усіх рекомендації Венеційської комісії.

Верховна Радазаконодавство
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