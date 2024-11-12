Без голосов пророссийских нардепов Рада не смогла бы принять более 860 решений – ЧЕСНО

Движение "ЧЕСНО" проанализировало работу Верховной Рады и пришло к выводу, что после запрета деятельности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пророссийские нардепы стали чаще голосовать "за", а не "против", как было раньше, – в частности, они дали критические голоса для принятия более 860 решений.

Источник: "ЧЕСТНО"

Детали: Движение напоминает, что до полномасштабного вторжения ОПЗЖ имела самый низкий уровень участия в голосованиях, но после запрета деятельности партии на территории Украины в 2022 году ситуация изменилась.

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Дословно "ЧЕСТНО": "Депутаты ОПЗЖ почти сразу образовали депутатские группы "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины", которые начали систематически голосовать "за". Первая депутатская группа имеет средний процент голосований "за" – 40%, а вторая – 45%. Тогда как ОПЗЖ в свое время голосовала "за" только в 29% случаев".

Детали: Движение считает, что причиной голосований "в унисон с большинством" может быть страх нардепов получить судебные производства, или желание демонстрировать свою важность и остаться в политической системе и в дальнейшем.

"ЧЕСНО" напоминает, что "Слуга народа" до сих пор формально имеет 233 нардепа во фракции, которые могут обеспечить самостоятельное принятие решений, но поскольку 100% присутствия членов фракции нет, то сейчас "слуги" все чаще заручаются поддержкой бывших членов ОПЗЖ.

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"Всего было 861 голосование, которое бы не набрало 226 голосов "за" без участия ОПЗЖ. Среди таких в частности голосование за постановление о некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады 9 созыва в условиях действия военного положения. Это постановление набрало 226 "за", из которых 14 решающих голосов дали именно бывшие члены ОПЗЖ. Поддержанная инициатива позволила прекратить прямую трансляцию заседаний ВР на телеканале "Рада" из соображений безопасности", – говорится в материале.

Также члены "Восстановления Украины" и "Платформы за жизнь и мир" дали 20 из всего 228 голосов за скандальный градостроительный законопроект №5655 авторства главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Кроме того, нардепы от бывшей ОПЗЖ дали критически важные голоса за принятие решения о новом отборе судей в КСУ, относительно которого Еврокомиссия настаивала на учете всех рекомендаций Венецианской комиссии.