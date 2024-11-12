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Перші добровольці Українського легіону в Польщі: уже подали 600 заявок

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 12 листопада 2024, 14:08
Перші добровольці Українського легіону в Польщі: уже подали 600 заявок
фото: МОУ

Перша група добровольців, які приєдналися до Українського легіону в Польщі, підписала контракти на службу. Загальна кількість поданих заявок на вступ вже перевищила 600.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Підписання контрактів із першою групою добровольців відбулося 12 листопада у рекрутинговому центрі при генеральному консульстві України у Любліні. 

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фото: МОУ

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь. 

 
фото: МОУ

Чисельність групи не уточнюють. 

Раніше повідомляли, що станом на початок листопада до Українського легіону в Польщі подали понад 500 заявок із 30 країн світу.

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На брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша заявив, що на цей час їхня кількість зросла до 600.

Навчання добровольців має розпочатися на території Польщі до кінця 2024 року.

За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська – надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

Польща
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