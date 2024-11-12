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Первые добровольцы Украинского легиона в Польше: уже подали 600 заявок

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 12 ноября 2024, 14:08
Первые добровольцы Украинского легиона в Польше: уже подали 600 заявок
фото: МОУ

Первая группа добровольцев, которые присоединились к Украинскому легиону в Польше, подписала контракты на службу. Общее количество поданных заявок на вступление уже превысило 600.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Подписание контрактов с первой группой добровольцев состоялось 12 ноября в рекрутинговом центре при генеральном консульстве Украины в Люблине.

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фото: МОУ

По процедуре руководитель рекрутингового центра по очереди просил каждого из добровольцев подписать контракт, с которыми они ознакомились заранее.

 
фото: МОУ

Численность группы не уточняется.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября в Украинский легион в Польше подали более 500 заявок из 30 стран мира.

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На брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петро Горкуша заявил, что в настоящее время их количество возросло до 600.

Обучение добровольцев должно начаться на территории Польши до конца 2024 года.

По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.

Польша
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