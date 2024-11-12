Первые добровольцы Украинского легиона в Польше: уже подали 600 заявок
Первая группа добровольцев, которые присоединились к Украинскому легиону в Польше, подписала контракты на службу. Общее количество поданных заявок на вступление уже превысило 600.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: Подписание контрактов с первой группой добровольцев состоялось 12 ноября в рекрутинговом центре при генеральном консульстве Украины в Люблине.
По процедуре руководитель рекрутингового центра по очереди просил каждого из добровольцев подписать контракт, с которыми они ознакомились заранее.
Численность группы не уточняется.
Ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября в Украинский легион в Польше подали более 500 заявок из 30 стран мира.
На брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петро Горкуша заявил, что в настоящее время их количество возросло до 600.
Обучение добровольцев должно начаться на территории Польши до конца 2024 года.
По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.