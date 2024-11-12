Первые добровольцы Украинского легиона в Польше: уже подали 600 заявок

Первая группа добровольцев, которые присоединились к Украинскому легиону в Польше, подписала контракты на службу. Общее количество поданных заявок на вступление уже превысило 600.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Подписание контрактов с первой группой добровольцев состоялось 12 ноября в рекрутинговом центре при генеральном консульстве Украины в Люблине.

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