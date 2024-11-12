Молдова висловила протест Росії через втручання у вибори та падіння дронів

Міністерство закордонних справ Молдови вручило новопризначеному послу Росії Олегу Озерову ноту протесту через російське втручання у вибори та падіння двох російських безпілотників, уламки яких днями були знайдені у районах країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Молдови

Деталі: "МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові".

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Дослівно: "Міністерство закордонних справ неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії і утримуватися в майбутньому від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови", – акцентували у заяві.

Більше деталей: Окрім цього, у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.

"Два російські безпілотники помітили на території Молдови. Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії", – заявили у відомстві.

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У Молдові акцентували, що "подібні агресивні вторгнення є серйозним порушенням і недружнім жестом з боку РФ та ставлять під загрозу життя мирних громадян".

Що було раніше:

Протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Після цього інциденту, 11 листопада МЗС Молдови викликало Озерова.

А в Міністерстві закордонних справ РФ після цього зажадали від Молдови доказів.

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