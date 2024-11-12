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Молдова выразила протест России из-за вмешательства в выборы и падения дронов

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 12 ноября 2024, 14:37
Молдова выразила протест России из-за вмешательства в выборы и падения дронов
Фото: Getty images

Министерство иностранных дел Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и падения двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Молдовы

Детали: "МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове".

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Дословно: "Министерство иностранных дел неоднократно призывало российские власти немедленно прекратить эти действия и воздерживаться в будущем от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы", - акцентировали в заявлении.

Больше деталей: Кроме этого, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.

"Два российских беспилотника заметили на территории Молдовы. Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России", – заявили в ведомстве.

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В Молдове акцентировали, что "подобные агрессивные вторжения являются серьезным нарушением и недружественным жестом со стороны РФ и ставят под угрозу жизни мирных граждан".

Что предшествовало:

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о выборах в стране, а именно: о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл

МолдоваРосcиявиборыбеспилотники
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