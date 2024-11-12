ДБР: Ексчиновник Міноборони "списав" майже 94 мільйони гривень пені Гринкевичам

Працівники ДБР повідомили про підозру ексдиректору департаменту Міністерства оборони, який "списав" майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який прострочив постачання товарів МОУ за низкою контрактів.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про Максима Гриценка, який у 2023 році обіймав посаду т.в.о. директора департаменту ресурсного забезпечення і про так звану "справу Гринкевичів".

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У 2023 році підконтрольні Ігорю Гринкевичу підприємства уклали договори з Міністерством оборони на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.

При цьому, на момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного департаменту МОУ. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.

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Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані.

Встановлено, що через дії Гриценка, виставлені штрафні санкції були безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

Експосадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Слідство проситиме суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 100 млн грн.

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